COD Warzone: come abilitare e disabilitare il crossplay su PS4, Xbox One e PC

Call of Duty Warzone supporta il crossplay, permettendo ai giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC di giocare insieme. Di seguito vi spieghiamo come abilitare e disabilitare questa opzione all'interno del gioco.

In COD Warzone il crossplay tra giocatori PC e Console è attivo di default. Ci sono pro e contro: se da un lato i giocatori console potranno giocare con gli amici delle altre piattaforne, dall'altro si vedranno costretti a competere con i giocatori muniti di mouse e tastiera. Se state cercando di abilitare (o disabilitare) il crossplay di COD Warzone, abbiamo tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Come abilitare il crossplay in COD Warzone

Per abilitare il crossplay dovete accedere con il vostro account Call of Duty di Activision. Potete crearne uno nel gioco o registrandovi sul sito di Activision.

Una volta effettuato l'accesso a COD Warzone con il vostro account Activision, avrete accesso di default al crossplay. Ciò vi consentirà di giocare (o diventare amici) con tutti gli altri utenti su PC, PS4 e Xbox One. Il vostri ID Activision verrà utilizzato per identificarvi e farvi interagire con i giocatori delle altre piattaforme.

Come disabilitare il crossplay in COD Warzone

Se volete giocare solo con gli utenti della vostra piattaforma, è necessario disattivare il crossplay seguendo questi passaggi:

Nel gioco, accedete al menu Opzioni.

Andate su Account -> Crossplay

Impostate la voce Crossplay su "Disabilitato"

Salvate le modifiche e uscite. Da questo momento in poi, il matchmaking vi abbinerà solo con i giocatori della vostra stessa piattaforma. Questo significa che gli utenti PC giocheranno solo con i giocatori PC, quelli PS4 con gli altri giocatori PS4, e gli utenti Xbox One con quelli Xbox One. Una soluzione che potrebbe avere un senso per gli utenti console che vogliono giocare solo con gli altri giocatori muniti di pad.

