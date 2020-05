COD Warzone: come aprire il Bunker 11 segreto, le posizioni dei Telefoni

L'aggiornamento 1.21 di COD Warzone ha introdotto la possibilità di aprire i bunker sparsi sulla mappa. Il bunker 11, tuttavia, risulta ancora inaccessibile: in questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo, in modo da entrarci e ottenere il prezioso bottino presente al suo interno.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare e come aprire i bunker di COD Warzone. Normalmente basta procurarsi una delle tessere di sicurezza reperibili casualmente dai forzieri o dai cadaveri degli avversari che sono riusciti a prenderne una.

Al contrario di tutti gli altri bunker, però, il bunker 11 rimane bloccato e può essere aperto solo risolvendo un particolare easter egg. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come aprire il Bunker 11 in COD Warzone

Per aprire il bunker 11 di COD Warzone bisogna completare i seguenti passaggi:

Interagire con il telefono di attivazione giusto.

Ascoltare e decifrare la sequenza di numeri pronunciata in russo.

Interagire con i telefoni numerati seguendo l'ordine della sequenza.

Interagire con la porta del bunker 11.

Vediamo in dettaglio come portare a termine questi passaggi, in modo da sbloccare il bunker 11 segreto di COD Warzone ed entrare al suo interno.

Dove trovare il telefono di attivazione

Sulla mappa di COD Warzone sono presenti 7 telefoni di attivazione. Per aiutarvi a trovarli, abbiamo evidenziato le loro posizioni sulla mappa riportata a fondo pagina, segnalandole con i rombi azzurri.

Solo uno dei sette telefoni sarà quello giusto. Il telefono in questione viene scelto casualmente ad ogni partita, quindi non dovrete far altro che interagire con essi finché non trovate quello giusto. Se interagite con un telefono che risulta occupato, non è quello che state cercando: controllate meglio nei dintorni. Se sentite una sequenza in codice morse al posto di una voce in russo, dovrete spostarvi in un area diversa e cercare un altro telefono.

Se invece sentite una voce in russo, avete fatto bingo: si tratta del telefono giusto, e a questo punto non vi resta che annotare la sequenza di numeri.

Come decifrare la sequenza di numeri in russo

La voce in russo dall'altra parte del telefono pronuncerà una sequenza di 3 numeri (la sequenza cambia ad ogni partita). Prestate attenzione e annotate questa sequenza, perché vi servirà per completare lo step successivo.

Dato che conoscere il russo non è cosa da tutti, per aiutarvi a tradurre la sequenza di numeri elenchiamo di seguito il vocabolario dei numeri da 0 a 9 con le corrispondenti parole russe:

0 = nol

1 = adin

2 = dua

3 = tri

4 = citirie

5 = piat

6 = scest

7 = siem

8 = vosim

9 = dieviat

Per fortuna sarà possibile ascoltare più volte la voce del telefono che annuncia i numeri in russo, dunque se non capite bene la pronuncia potete limitarvi a riascoltare la sequenza finché non la capite. Per aiutarvi ulteriormente potete ascoltare la pronuncia in russo dei numeri da 0 a 9 su Google Translate.

Dove trovare i telefoni numerati

Dopo esservi annotati la sequenza dei tre numeri, a questo punto non vi resta che interagire in ordine con i relativi telefoni numerati sparsi sulla mappa di COD Warzone.

I telefoni in questione li abbiamo segnalati sulla mappa riportata a fondo pagina, con i rombi rossi e i relativi numeri. Se per esempio la sequenza di numeri pronunciata dalla voce in russo è 5-2-1, per sbloccare il bunker 11 dovrete interagire in ordine con il telefono 5, il telefono 2 e il telefono 1. Di volta in volta capirete di aver interagito con il telefono se quest'ultimo risponderà con l'emissione di un codice morse.

Trovare e aprire il Bunker 11

Dopo aver interagito con i tre telefoni numerati nel giusto ordine, non vi resta che raggiungere l'ingresso del bunker 11 e interagire con esso per aprirlo. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, il bunker 11 si trova a nord della mappa di COD Warzone. Per aiutarvi a trovarlo, abbiamo segnalato la posizione del bunker 11 con un rombo giallo sulla mappa riportata a fondo pagina.

Cosa c'è all'interno del Bunker 11?

All'interno del bunker 11 troverete una grande quantità di bottino e il progetto della mitraglietta MP7 Mud Drauber, arma segreta che è possibile ottenere solo in questo modo. Nel bunker è inoltre presente una testata atomica, che a quanto pare può essere attivata con la pressione di un pulsante rosso...voi avete provato a premerlo e a vedere cosa succede? Fatecelo sapere nei commenti!