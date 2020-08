COD Warzone: come attivare l'easter egg di Black Ops Cold War

Come avrete sicuramente notato, negli ultimi giorni sono arrivati i primi teaser ufficiali di Call of Duty Black Ops Cold War e, per scoprirli tutti, occorre effettuare delle azioni ben precise all'interno di COD Warzone.

I segreti legati al prossimo capitolo della serie Activision si nascondono in un Bunker, per l'esattezza in quello situato nell'area B5 della mappa e sbloccato solo nelle ultime ore da parte del team di sviluppo. Una volta arrivati davanti alle porte del Bunker, occorre inserire il seguente codice per entrare: 87624851. Fate però molta attenzione, l'area in questione pullula di giocatori in qualsiasi modalità e, sebbene molti stiano avendo un atteggiamento amichevole per collaborare con gli altri e dare un'occhiata all'area, c'è anche chi ne sta approfittando per fare un massacro.

Nel caso in cui doveste riuscire ad entrare nel Bunker, troverete una serie di riferimenti al nuovo capitolo della serie, il cui nome dovrebbe essere Call of Duty Black Ops Cold War e, stando ai teaser sul sito ufficiale, potrebbe essere ambientato durante la Guerra Fredda. Ovviamente questo è solo uno dei riferimenti al gioco e nei prossimi giorni dovrebbero arrivarne altri fino all'reveal vero e proprio.

Prima di salutarvi, vi lasciamo ad un video che mostra come accedere al Bunker, così che possiate avere anche dei riferimenti visivi su come accedere all'easter egg o, più semplicemente, vedere cosa si nasconde al suo interno senza avviare il gioco.

Avete già sbloccato i Twitch Drops della Season 5 di COD Warzone?