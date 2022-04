COD Warzone: ecco come cambierà Caldera con la Stagione 3

Attesa al lancio per l'11 maggio, la Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Vanguard non solo introdurrà Godzilla e King Kong, ma andrà ad apportare anche alcuni importanti cambiamenti alla mappa di Caldera.

Tra le novità più importanti troviamo il nuovo punto di interesse Dig Site. Dotato di macchine e attrezzature di scavo abbandonate, tende e enormi scheletri, Dig Site si trova tra Mine e Ruins. Anche Runway, Peak e Lagoon sono stati aggiornati prima del lancio dell'Operazione Monarch previsto a maggio, quando Godzilla e King Kong arriveranno su Caldera.

La versione rivisitata di Peak offre una maggiore accessibilità agli edifici della roccaforte, alla cima della montagna e al vulcano dormiente tramite nuovi tunnel, saliscendi e scale. Runway include nuove baracche, hangar e altre aggiunte strutturali, mentre a Lagoon ci sarà un nuovo banco di sabbia con percorsi e coperture.

Il Gulag della terza stagione, Hold, "è un'arena simmetrica situata nel ventre di una nave ormeggiata appena al largo della costa di Caldera, con corridoi identici sul perimetro di uno spazio altrimenti aperto", dice Activision.

L'aggiornamento della Stagione 3 pesa circa 40 GB per coloro che già possiedono COD Warzone insieme ai precedenti update. Gli utenti PC avranno bisogno di 13 GB di spazio aggiuntivo per il processo di copia della patch, che verrà recuperato al temine dell'operazione.