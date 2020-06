COD Warzone: come completare il Contratto Contrabbando e ottenere un progetto gratis

Con l'arrivo della Stagione 4 di Call of Duty Warzone è stato introdotto nello sparatutto un nuovo tipo di missione che al primo completamento ricompensa i giocatori con un utile progetto leggendario.

Parliamo nello specifico del Lonely Lagoon, un progetto leggendario per il fucile di precisione AX-50. Per aggiungere questo progetto all'armeria dovete quindi portare a termine questa nuova tipologia di missione che, a differenza di tutte le altre, non può essere attivata in un qualsiasi momento: Contrabbando. Per avviare Contrabbando è necessario completare un qualsiasi Contratto per avere la probabilità, al suo completamento, che tra le ricompense appaia anche una valigetta di colore blu. Nel caso dovesse spuntare questo oggetto nella miriade di armi e gadget, raccoglietela e seguite gli indicatori a schermo per consegnarla al punto d'estrazione: se l'elicottero riuscirà ad andare via con la valigetta la missione è completa. Ricordate che se un giocatore con Contrabbando attivo dovesse essere eliminato, un altro utente può raccogliere la valigetta blu e proseguire la missione.

Vi ricordiamo che questa è solo una delle novità della nuova stagione del battle royale free to play e che grazie al Pass Stagionale sono arrivate anche due armi gratuite.