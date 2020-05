COD Warzone: come completare il nuovo contratto Ricercato

Con l'ultimo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare sono arrivate anche delle interessanti novità per la battle royale, Warzone. Come avrete già notato, infatti, in giro per la mappa è possibile accettare una nuova tipologia di contratto che prende il nome di Ricercato.

L'icona che contraddistingue questo tipo di missione è una coroncina e, esattamente come tutti gli altri contratti, per avviare Ricercato non bisogna far altro che raggiungerlo fisicamente e poi raccoglierlo. Una volta iniziato, questo contratto mostrerà a tutti i giocatori presenti nella partita la vostra posizione (gli altri utenti conosceranno il punto esatto in cui vi state nascondendo e vedranno una piccola corona di colore rosso sulla vostra testa), rendendovi un bersaglio facile per chiunque abbia voglia di guadagnare qualche dollaro extra. Per riuscire a completare con successo Ricercato non bisogna far altro che sopravvivere per ben 5 minuti, una quantità di tempo da non sottovalutare se consideriamo la durata media di una partita.

Vista la difficoltà di questo tipo di missione, vi starete sicuramente chiedendo quali sono i vantaggi dell'attivare un contratto Ricercato. Sappiate che al completamento di questo obiettivo, tutti i vostri alleati deceduti (anche quelli che hanno fallito nell'uno contro uno nel Gulag) torneranno immediatamente in partita. Si tratta quindi di un ottimo modo per rimettere in sesto la squadra quando c'è ormai ben poco da perdere.

Avete già letto la nostra guida su come ottenere gratis i Twitch Drops della Season 3 di COD Warzone? Sulle nostre pagine trovate anche l'elenco delle migliori classi di COD Modern Warfare a base di MP7.