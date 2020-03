COD Warzone: come correggere gli errori 262146 e 263234

Alcuni giocatori PS4, Xbox One e PC di Call of Duty Warzone si stanno imbattendo negli errori 262146 e 263234. Di seguito vi daremo alcune soluzioni per correggere questi errori tecnici, in modo da poter riprendere a giocare normalmente.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come risolvere i crash al desktop di COD Warzone su PC. Gli errori 262146 e 263234 si possono presentare per i giocatori di tutte le piattaforme, quindi sia su PC che su PS4 e Xbox One, e si tratta di problemi tecnici legati alla connessione di rete. Vediamo come risolverli.

Usate un cavo ethernet

Se giocate a Call of Duty Warzone con una connessione wi-fi, il problema potrebbe consistere proprio in questo. Se vi siete imbattuti nell'errore 262146 o 263234 e usate una connessione senza fili, provate a connettere il vostro PC o la vostra console alla rete con un cavo ethernet.

Questa soluzione potrebbe risolvere il problema. In caso contrario, procedete con i prossimi consigli.

Riavviate il router

Alcuni giocatori sono riusciti a risolvere questi errori riavviando semplicemente il router. Provate dunque a spegnere il vostro router per una decina di secondi, riaccendetelo e riavviate il gioco. Se questo metodo non dovesse funzionare, provate i successivi.

Effettuate Log-out e Log-in

Una semplice soluzione potrebbe consistere nell'effettuare il Log-out da PS4, Xbox One o PC, per poi effettuare nuovamente il Log-in. Diversi giocatori hanno risolto gli errori in questo modo. Se nel vostro caso non funziona, procedete con i prossimi suggerimenti.

Ciclo di alimentazione

Riavviare il ciclo di alimentazione può risolvere molti errori di connettività con la maggior parte dei giochi. Per eseguire questa operazione, spegnete la console (o il PC) e il router.

Dopodiché rimuovete il cavo di alimentazione da entrambi i dispositivi. Poi tenete premuto il pulsante di accensione della console per 10 secondi. Fate lo stesso per il router o il modem. Ora collegate i cavi di alimentazione e avviate i dispositivi normalmente. Se non risolvete il problema in questo modo, passate alla prossima soluzione.

Ripristinate le impostazioni di fabbrica

Se nessuno dei metodi precedenti ha dato i suoi frutti, una soluzione estrema al problema può essere quella di ripristinare le impostazioni di fabbrica della vostra console o del vostro PC. Non è un'operazione che vi consigliamo caldamente di fare, ma in casi disperati può dare i suoi risultati.

Prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della console, assicuratevi di effettuare il backup dei dati su PS4 e il backup su Xbox One, seguendo le guide che vi abbiamo linkato. Dopodiché, per effettuare il ripristino su PS4 vi basta andare su Impostazioni -> Inizializzazione -> Ripristina impostazioni predefinite. Su Xbox One, invece, vi basta andare su Impostazioni -> Sistema -> Informazioni console -> Reimposta console.