COD Warzone come Harry Potter: cheater combattono a bordo di auto volanti

Una cosa è sicura: i cheater riescono sempre ad inventarsi nuove idee per stravolgere le partite, e stavolta su Call Of Duty Warzone si sono superati. Diversi giocatori, infatti, hanno iniziato a sorvolare le mappe di Caldera e Rebirth Island a bordo di automobili volanti.

Alcuni video sono già emersi sui social come Reddit, e vedono veicoli spiccare il volo verso il cielo e oltre gli edifici proprio come se fossero usciti da un film di Harry Potter. Sfruttando questo cheat, però, i giocatori possono attaccare in maniera indiscriminata ogni altro avversario a terra, ottenendo grossi (ed illeciti) vantaggi durante la partita e divenendo bersagli molto più difficili da colpire una volta in aria.

Sebbene il sistema anticheat Ricochet di COD Warzone si sia rivelato efficace per contrastare il fenomeno dei cheater bannandone numerosi, l'emergere di nuovi "trucchi" come quello delle auto volanti testimonia come sia fondamentale un lavoro costante di monitoraggio per impedire che problemi sempre maggiori emergano nel breve periodo rendendo così l'esperienza offerta da Call of Duty poco soddisfacente per l'utenza generale.

Nel frattempo Activision è alle prese con diversi inconvenienti di natura ludica e tecnica che affliggono diversi giochi del franchise: la Stagione 2 di COD Vanguard e Warzone è stata rinviata, seppur di poco, per permettere agli sviluppatori di apportare soluzioni più efficaci ai vari problemi ancora da risolvere.