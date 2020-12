COD Warzone: come ottenere due bundle operatore gratis grazie a Black Ops Cold War

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, grazie alla quale lo sparatutto in prima persona e COD Warzone andranno ufficialmente ad integrarsi. Per celebrare questo evento, Activision ha messo in palio per tutti i giocatori dell'ultimo capitolo un pacchetto che include due bundle operatore.

Per riscattare queste ricompense non dovete seguire procedure particolari e tutto ciò che occorre fare è semplicemente acquistare una copia di Call of Duty Black Ops Cold War (va bene sia in versione fisica che digitale) ed effettuare l'accesso ai server di gioco almeno una volta entro e non oltre le ore 8:00 italiane del prossimo mercoledì 16 dicembre 2020.

Chiunque rispetti questo semplice requisito potrà accedere ai seguenti contenuti in maniera completamente gratuita ed utilizzare operatori ed armi all'interno di entrambi i giochi:

Pacchetto “Ricerca sul campo”:

Skin "Ricercatrice" (epica) per Helen A. Park

"Scavatrice", progetto epico per mitraglietta

Biglietto da visita epico "Scoperta abissale"

Portafortuna raro "Latta da collezione"

Mirino epico "Micron"

Pacchetto "Certificato":

Skin "Barrio" (epica) per Mendo Garcia

"Pattugliamento", progetto raro per fucile d'assalto

Portafortuna epico "Occultamento portatile"

Mirino epico "Dedalo"

Entrambi i bundle verranno automaticamente aggiunti alla vostra collezione all'apertura dei server successiva alla pubblicazione dell'aggiornamento con tutti i contenuti della Stagione 1, che vi ricordiamo è previsto per il prossimo mercoledì 16 dicembre 2020 e può essere scaricato anche da chi non possiede COD Black Ops Cold War. Nel caso in cui foste curiosi di scoprire quali sono le modifiche in arrivo nel gioco, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle immagini che immagini ch emostrano l'integrazione di COD Warzone con Black Ops Cold War.