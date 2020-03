COD Warzone: come ottenere le killstreak e i loadout personalizzati

Le killstreak e l'equipaggiamento personalizzato sono presenti anche in Call of Duty Warzone, ma si ottengono in modo differente rispetto ai classici capitoli della serie. In questa mini-guida vi spieghiamo come funzionano nel nuovo FPS di Activision in salsa battle royale.

Le meccaniche di Call of Duty Warzone ruotano attorno al denaro contante che i giocatori possono acquisire sul campo di battaglia, eliminando per esempio gli altri giocatori o completando alcuni contratti. È tramite il denaro, infatti, che gli utenti possono sbloccare le killstreak e nuove armi: vediamo come.

Come sbloccare le killstreak in COD Warzone

Al contrario dei classici capitoli della serie Call of Duty, dove le killstreak si sbloccando accumulando un certo numero di uccisioni consecutive, in COD Warzone è possibile solo acquistarle con il denaro contante accumulato in partita.

Una volta acquisita una certa quantità di soldi, tutto quello che dovete fare è dirigervi presso una stazione di acquisto (ce ne sono diverse sparse sulla mappa) e comprare la killstreak che vi interessa. Alcune saranno più costose di altre, e in caso di bisogno potete decidere di unire il vostro denaro con quello degli altri membri della squadra, in modo da sbloccare le killstreak più potenti al momento opportuno.

Come sbloccare le armi e personalizzare i loadout in COD Warzone

In modo simile a quanto visto negli altri battle royale, le armi di COD Warzone sono suddivise in diverse categorie di rarità, con le seguenti caratteristiche:

Comuni : colore grigio, non può includere accessori

: colore grigio, non può includere accessori Non comuni : colore verde, può includere 1 accessorio

: colore verde, può includere 1 accessorio Rare : colore blu, può includere 2 accessori

: colore blu, può includere 2 accessori Epiche : colore viola, può includere 3 accessori

: colore viola, può includere 3 accessori Leggendarie: colore arancione, può includere 4 accessori

Come per le killstreak, anche le armi possono essere acquistate con il denaro contante presso le relative stazioni. Più un'arma è rara, più è potente e maggiore sarà il suo costo.

I giocatori di COD Warzone possono scegliere due armi da inserire nel proprio loadout. Sarà inoltre possibile trovare e raccogliere altre armi sul campo di battaglia, come visto negli altri battle royale, ma il modo migliore di ottenere le armi più rare e potenti sarà quello di acquistarle presso le stazioni. Preparatevi dunque a fare incetta di denaro contante, perché vi tornerà molto utile per avere la meglio sugli avversari!