COD Warzone: come ottenere Morte, la skin di Fabio Rovazzi

Come avrete già letto, nelle ultime ore Call of Duty Modern Warfare e Warzone hanno accolto nel negozio in game un nuovo pacchetto dedicato a Morte, l'operatore le cui fattezze riprendono quelle di Fabio Rovazzi, celebre influencer e cantante italiano.

Ma come fare per entrare in possesso di questo pacchetto? Purtroppo esiste un solo modo per aggiungere questo operatore alla propria collezione: acquistarlo. Per fare vostro Morte dovete infatti sborsare 2.400 Punti COD, i quali possono essere ottenuti scalando i livelli del Pass Stagionale (l'intero pass fornisce poco più di 1.000 Punti COD ed è quindi improbabile che ne abbiate abbastanza per l'acquisto) oppure acquistandoli sugli store digitali. Il modo più economico per acquistare Morte è aggiungere al carrello il bundle da 2.000 + 400 Punti COD, il quale è venduto al prezzo di 19,99 euro e non di 24,99 euro.

Ecco di seguito tutti i contenuti del pacchetto:

Conciliatore - Skin dell'Operatore Morte

Lapide - Progetto per fucile d'assalto

Saguaro - Progetto per fucile tattico

Tuco - Mossa finale Operatore

Chisholm - Progetto per arma da mischia

Mojave - Ciondolo per le armi

Sono più veloce - Battuta dell'Operatore Morte

Guglielmo Tell - Clacson per veicoli

Ferro Potente - Biglietto da visita

Morte Strisciante - Emblema

