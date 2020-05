COD Warzone: come ottenere MP7 Mud Drauber, arma segreta del Bunker 11

Il recente update 1.21 di COD Warzone ha introdotto diverse novità, tra cui la possibilità di trovare e aprire i bunker. All'interno di un bunker segreto è possibile trovare il progetto di un'arma altrettanto segreta: l'MP7 Mud Drauber. Vi spieghiamo come ottenerla.

Il progetto della mitraglietta MP7 Mud Drauber può essere trovato solo all'interno del bunker 11, il bunker segreto di COD Warzone. Se ancora non siete riusciti ad aprire il bunker in questione, ricordiamo che per riuscire nell'intento è necessario completare i seguenti passaggi:

Interagire con il telefono di attivazione giusto.

Ascoltare e decifrare la sequenza di numeri pronunciata in russo.

Interagire con i telefoni numerati seguendo l'ordine della sequenza.

Interagire con la porta del bunker 11.

Dal momento che si tratta di un procedimento abbastanza complesso, per semplificarvi la vita vi consigliamo di seguire la nostra guida che spiega come aprire il bunker 11 in COD Warzone.

Dove trovare e come ottenere l'MP7 Mud Drauber in COD Warzone

Dopo aver aperto il bunker 11, tutto quello che dovete fare è entrare al suo interno e mettervi alla ricerca del progetto dell'MP7 Mud Drauber. Il progetto in questione si trova dietro la seconda porta sulla destra, sopra un tavolo: vi basterà equipaggiare l'arma per sbloccare in modo permanente il progetto.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione dell'arma, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima.