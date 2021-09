COD Warzone: come riscattare armi, operatori e XP Doppi gratis con Twitch Prime

Su Amazon Prime Gaming continuano ad arrivare nuove ricompense gratuite per gli abbonati e l'ultimo gioco ad essere stato coinvolto nelle promozioni del colosso dell'e-commerce è proprio Call of Duty Warzone. Grazie all'offerta attiva da pochi minuti, i giocatori possono riscattare diversi contenuti senza costi aggiuntivi.

Chiunque disponga di un abbonamento ad Amazon Prime può infatti collegare il suo profilo a quello Twitch per beneficiare di una serie di giochi gratuiti e DLC esclusivi (oltre ad un abbonamento mensile che potreste utilizzare sul canale Twitch di Everyeye per supportarci). Se siete iscritti al servizio e volete ottenere i tre diversi bundle gratis contenenti progetti, skin operatore ed emblemi, allora dovete visitare la pagina ufficiale della promozione e e cliccare sul tasto azzurro per effettuare il collegamento al vostro profilo Activision. Una volta legati i due account, potrete procedere con il riscatto dei contenuti, i quali saranno accessibili al vostro prossimo avvio dello sparatutto.

Ecco di seguito l'elenco dei pacchetti gratuiti e il relativo contenuto:

Bundle Bogged Down

Skin Operatore epica Woods “Swamp”

Progetto leggendario arma SMG “Track Master”

Progetto epico arma fucile da cecchino “Monsoon”

Adesivo arma raro “True North”

Emblema epico “Swamp Mudder”

Pacchetto World Series of Warzone Summer 2021

Biglietto da visita epico “Stolen Crown”

Emblema epico “Howl”

Gettone Punti Esperienza doppi della durata di un'ora

Gettone Punti Esperienza Armi doppi della durata di un'ora

Bundle World Series of Warzone

Red Ring, mirino (leggendario)

Tight Rope, mossa finale (leggendaria)

Blood Money, arma (leggendaria)

Hatchetman, Skin Operatore (leggendaria)

Avete già letto il nostro articolo sulle novità della Stagione 5 Furiosa di COD Black Ops Cold War e Warzone?