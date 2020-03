COD Warzone: come risolvere i crash al desktop, bug e problemi tecnici

Non sono pochi i giocatori PC di Call of Duty Warzone che stanno riscontrando diverse magagne di natura tecnica, come crash al desktop e altre tipologie di errori. Di seguito vi daremo alcuni consigli per risolvere questi problemi tecnici nella versione PC del gioco.

Per prima cosa, assicuratevi che il vostro PC soddisfi i requisiti di sistema di Call of Duty Warzone, che ricordiamo essere i seguenti:

Sistema operativo: Windows 7 64-Bit (SP1) o Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

Memoria: 8GB RAM

Spazio: 175GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 o Radeon HD 7950

DirectX: compatibilità con DirectX 12

File corrotti

Se rientrate nei requisiti di sistema e vi imbattete comunque in crash e problemi tecnici, la prima cosa da fare è scansionare i file di installazione di COD Warzone in cerca di eventuali file corrotti.

Per farlo vi basta aprire Battle.net, cliccare sull'icona di COD Warzone, selezionare "Opzioni" e poi "Scansiona e ripara". Partirà un processo automatico che cercherà e riparerà eventuali file corrotti. Se anche questa procedura non dovesse bastare a risolvere i problemi tecnici, provate uno dei metodi successivi elencati di seguito.

Programmi in background

Alcuni programmi eseguiti in background sul vostro PC potrebbero entrare in conflitto con Call of Duty Warzone, provocando i crash al desktop. Tipicamente, i programmi che possono creare questo genere di problemi sono i tool di monitoraggio per i sistemi da gaming come MSI Afterburner o HP Omen Command Center.

Se avete in esecuzione dei tool di questo tipo, provate a disabilitarli e riavviate il gioco.

Driver della scheda video

Assicuratevi di aggiornare i driver della vostra GPU. Spesso questa operazione può risolvere il problema. Se ancora non lo avete fatto, visitate uno dei seguenti link (in base alla scheda video in vostro possesso):

Driver Nvidia

Driver AMD

Driver Intel

Memoria virtuale

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di aumentare la memoria virtuale del vostro sistema. Potete farlo seguendo questi passaggi:

Cliccate con il tasto destro su "Questo PC" e selezionate "Proprietà"

Andate su "Impostazioni di sistema avanzate"

Selezionate la scheda "Avanzate"

Alla voce "Prestazioni" cliccate sul pulsante "Impostazioni"

Selezionate di nuovo la scheda "Avanzate"

Alla voce "Memoria virtuale" cliccate sul pulsante "Cambia"

Deselezionate la voce "Gestisci automaticamente dimensioni file di paging per tutte le unità"

Selezionate la partizione in cui avete installato COD Warzone, dopodiché spuntate la voce "Dimensioni personalizzate"

Assicuratevi che la differenza tra la dimensione iniziale e quella massima sia maggiore di 2GB

Cliccate sul pulsante "Imposta" e poi su "OK"

Cliccate di nuovo su "OK" e riavviate il sistema

Priorità del processo

Quando avviate COD Warzone, il processo del gioco avrà una priorità impostata di default su "Alto", in modo da impiegare più risorse in termini di CPU e memoria. Paradossalmente, almeno allo stato attuale, questo può causare crash al desktop.

Per risolvere il problema potete impostare la priorità del processo su "Normale". Aprite il task-manager premendo Ctrl+Alt+Canc, selezionate la scheda "Dettagli", cliccate con il tasto destro sul processo di COD Warzone e impostate la priorità su "Normale".

Se nessuna di queste procedure vi ha aiutato a risolvere i crash al desktop, potete contattare l'assistenza Activision per segnalare il vostro problema tecnico. Vi invitiamo poi di sfruttare lo spazio riservato ai commenti di questa mini-guida per segnalare le vostre esperienze, e le eventuali soluzioni che avete adottato.