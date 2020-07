COD Warzone: come sbloccare il Bruen MK9 nella Stagione 4

Uno degli ultimi aggiornamenti di Call of Duty Warzone ha leggermente modificato gli equilibri di gioco apportando dei cambiamenti ad alcune bocche da fuoco e, sebbene il Grau 5.56 continui a dominare su Verdansk, c'è anche chi apprezza molto l'efficacia del Bruen MK9, la mitragliatrice leggera introdotta nel corso della Stagione 3.

Se non avete intenzione di acquistare nel negozio dello sparatutto un qualsiasi bundle contenente un progetto per l'arma e sbloccarla immediatamente, l'unico modo che avete per aggiungerla alla vostra armeria è completare la seguente sfida in una qualsiasi modalità di gioco:

"Esegui 3 uccisioni mentre i nemici sono in prossimità del fumo usando una mitragliatrice leggera in 15 partite diverse".

Non giriamoci intorno, questa sfida è praticamente impossibile da completare nella classica battle royale, dal momento che dovreste per ben tre volte in una singola partita eliminare un nemico all'interno della cortina di fumo generata da una granata fumogena. Per avere maggiori probabilità di portare a termine questo complesso incarico dovreste infatti approfittare di modalità a tempo come Zuffa a Squadre e Malloppo, all'interno delle quali ogni giocatore può decidere il proprio loadout e rientrare in partita dopo la morte, così da avere sempre a disposizione granate fumogene e una buona mitragliatrice leggera, magari dotata di un mirino termico per vedere attraverso il fumo.

Se invece vi piace vincere facile, potete approfittare di uno dei weekend di prova gratuiti del multiplayer classico o addirittura acquistare COD Modern Warfare, dal momento che in playlist come Shipment 24/7 è davvero un gioco da ragazzi riuscire ad eliminare tre avversari nel fumo in una singola partita.

A proposito di armi, avete sbloccato gratis il Grau 5.56 in COD Warzone con i Twitch Drops?