COD Warzone: come sbloccare gratis il coltello della CDL e la beta di Black Ops Cold War

In occasione della Call of Duty League, Activision ha dato il via ad una particolare promozione grazie alla quale non solo si può ricevere gratuitamente un'arma corpo a corpo da usare in Call of Duty Warzone, ma anche avere l'opportunità di accedere in anticipo alla Beta di Black Ops Cold War.

Per accedere alle ricompense non dovete far altro che effettuare il login al sito ufficiale del campionato dello sparatutto in prima persona utilizzando il vostro account Activision e guardare uno dei vari appuntamenti dell'evento fissati nel corso della giornata odierna, domenica 30 agosto 2020, a partire dalle ore 20:30 italiane.

Guardando per almeno 30 minuti l'evento su YouTube Gaming si sblocca il coltello della CDL e per l'intera durata dell'evento si possono ricevere in maniera casuale (un po' come i Twitch Drops) sia i codici della Beta di Call of Duty Black Ops Cold War che alcuni pacchetti esclusivi per Modern Warfare e Warzone. Tra le varie ricompense segnaliamo anche alcuni drop minori come emblemi e biglietti da visita, i quali richiedono un tempo di visione della diretta minore rispetto a quello richiesto dal coltello.

