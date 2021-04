COD Warzone: come sbloccare gratis la nuova pistola Sykov

Una delle armi più attese nelle ultime settimane dai giocatori di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, la pistola Sykov, ha finalmente fatto il proprio debutto in entrambi gli sparatutto in prima persona e può ora essere sbloccata da chiunque senza costi aggiuntivi.

Prima di svelarvi tutti i dettagli su come sbloccare l'arma in questione, che nel battle royale occupa lo slot della Pistola Golf, va precisato che non è possibile in alcun modo sbloccare o utilizzare la Sykov in Call of Duty Black Ops Cold War, dal momento che si tratta di un'arma di Modern Warfare presente anche in Warzone.

Se volete aggiungere questa pistola alla vostra armeria dovete semplicemente completando una sfida che, rispetto ad altre proposte in passato, non è così difficile da portare a termine, ovvero:

"Esegui 4 uccisioni usando pistole in 5 partite diverse."

Ciò significa che in cinque diverse partite dovete eliminare almeno quattro avversari utilizzando una qualsiasi pistola presente nel vostro loadout. Non importa che completiate la missione in Call of Duty Warzone o Modern Warfare, ma è chiaro che i possessori del vecchio capitolo dello sparatutto abbiano un leggero vantaggio, dal momento che in un match multiplayer è molto più semplice eseguire le quattro eliminazioni con pistola. In ogni caso anche in Warzone non dovreste avere grossi problemi sfruttando la modalità Malloppo o altre che prevedono il respawn. Se non volete completare la sfida gratuita avete sempre un'opzione aggiuntiva per sbloccare l'arma, ovvero acquistare un qualsiasi bundle del negozio che comprenda almeno un progetto per la Sykov (Pistola Golf).

Per chi non lo sapesse, il motivo per il quale sono in molti a bramare questa bocca da fuoco è la possibilità di montarci sopra un caricatore da 80 proiettili che, a detta dei giocatori più abili, la renderebbero un'arma secondaria perfetta per numerose situazioni se utilizzata in modalità akimbo, ovvero impugnandone due.

Sapevate che un glitch aveva permesso ai giocatori di utilizzare la Sykov in Call of Duty Warzone diversi mesi prima della sua pubblicazione ufficiale?