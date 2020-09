COD Warzone: come sbloccare gratis una skin a tema Black Ops Cold War

Volete ampliare la vostra collezione di oggetti in Call of Duty Warzone con una nuova skin veicolo a tema Call of Duty Black Ops Cold War? Allora non dovete far altro che seguire alcuni semplici passi per ottenere un codice da riscattare sul sito ufficiale dello sparatutto.

Ecco di seguito i semplici passaggi da seguire per ottenere la skin:

Visitare il sito dell'ARG Registrare un account Accedere alla pagina segreta del sito Inserire i seguenti codici nei sei spazi: FUGAZIFILE, BURNBAG, INTELFIRE, INFOHAX, SHREDITALL, GRIDSQUARE Cliccare sul tasto "Achievements" in alto a destra Selezionare la voce "Claim your rewards" Visitare il sito ufficiale di Call of Duty ed inserire il codice

Una volta riscattato con successo il codice, non occorre far altro che avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma collegata al vostro profilo Call of Duty e accedere alla caserma per modificare la skin dei veicoli e selezionare la verniciatura epica Iron Curtain.

