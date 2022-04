COD Warzone: come sbloccare M1916 e Nikita AVT, le nuove armi gratis

Con l'arrivo della Stagione 3 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, i giocatori dei due sparatutto potranno sbloccare senza costi aggiuntivi ben due bocche da fuoco, così da ampliare ulteriormente il loro arsenale e procedere alla creazione di qualche classe personalizzata extra.

Come sbloccare l'M1916

L'M1916 è la prima arma gratuita di questa nuova stagione del gioco Activision e non è altro che un fucile tattico. Si tratta di un'arma semi-automatica con una frequenza di fuoco piuttosto elevata, un potere d'arresto notevole e una gittata superiore alla media. Grazie al rateo di fuoco della sua versione priva di accessori, chi impugna l'M1916 può eliminare un bersaglio con un paio di colpi ben assestati. In alternativa, è possibile modificare il fucile per renderlo completamente automatico, sacrificando in parte il suo potere d'attacco. Se siete intenzionati ad aggiunge questo fuclle alla vostra collezione, non dovete fare altro che scalare i livelli del nuovo Battle Pass e raggiungere il livello 15.

Come sbloccare il Nikita AVT

Il Nikita AVT è invece un fucile d'assalto che, rispetto ad altre armi appartenenti alla medesima categoria, si contraddistingue per via del suo rateo di fuoco e per la sua efficacia tanto negli scontri ravvicinati che in quelli sulla lunga distanza. A bilanciare la cadenza di fuoco e la notevole gittata troviamo un importante rinculo, il quale però può essere tenuto a bada tramite l'ausilio degli accessori. A proposito di modifiche, i giocatori possono apportare cambiamenti all'arma per aumentarne ulteriormente freuqenza di fuoco e gittata, così da renderla ancora più letale. In questo caso, l'arma viene distribuita come ricompensa gratuita del Battle Pass e si ottiene al raggiungimento del livello 31.

Avete già visto il trailer dedicato ai contenuti del Battle Pass della Stagione 3 di COD Warzone e Vanguard?