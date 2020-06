COD Warzone: come sbloccare le Sfide Maestro per tutte le armi

Nella Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone è stato introdotto un nuovo modo per sfoggiare in presenza di altri giocatori elementi che attestano la propria abilità con un'arma specifica: parliamo delle Sfide Maestro.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, le Sfide Maestro sono dei mini-obiettivi attraverso i quali ogni giocatore può sbloccare emblemi e biglietti da visita con protagonista una delle proprie armi. Il requisito per poter accedere alle Sfide Maestro di un'arma è aver sbloccato la sua mimetica Oro, che vi ricordiamo si ottiene completando ogni singola sfida relativa alle mimetiche di base. A questo punto dovreste poter vedere un menu aggiuntivo nella schermata di creazione delle classi personalizzate, accedendo al quale si possono controllare i progressi dei tre tipi di sfide: Uccisione, Colpo alla testa e Abilità. Se i primi due tipi di sfide chiedono semplicemente di accumulare uccisioni ed headshot per ottenere biglietti da visita sempre più rari, quelle abilità servono a sbloccare gli emblemi e possono essere completate effettuando eliminazioni in condizioni particolari: alcune sfide abilità richiedono di eliminare nemici in scivolata, altre utilizzando armi prive ci accessori e così via.

