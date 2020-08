COD Warzone: come seguire in game l'evento d'annuncio di Black Ops Cold War

Come ormai ben saprete, l'annuncio ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War verrà fatto attraverso un evento di Warzone, la modalità battle royale gratuita e disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Battle.net).

L'evento in questione, che dovrebbe essere ispirato a quanto visto in Fortnite Battaglia Reale negli ultimi anni, si terrà il prossimo mercoledì 26 agosto 2020 alle ore 19:30 italiane. Tutto ciò che dovrete fare sarà avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma e avviare una partita con qualche minuto d'anticipo, dal momento che i server saranno pieni zeppi di giocatori e potrebbe essere un problema trovare una partita. Al momento non è chiaro se l'evento si attiverà in qualsiasi modalità delle playlist settimanali o se, come nel titolo Epic Games, verrà proposta agli utenti una modalità extra che permetterà a tutti di godersi lo spettacolo senza che qualcuno possa venire eliminato.

Nel caso in cui non foste in possesso di una delle piattaforme supportate da Call of Duty Warzone, il consiglio che possiamo darvi è quello di collegarvi a YouTube Gaming o Twitch, dal momento che saranno in moltissimi gli streamer che trasmetteranno in diretta l'evento (non è da escludere che la stessa Activision possa mandarlo in onda sui propri canali ufficiali).

Sapevate che il missile avvistato a Verdansk potrebbe essere legato all'evento di COD Black Ops Cold War?