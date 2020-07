Call of Duty Warzone: come silenziare i giocatori avversari in battaglia

Siete stufi di sentire rumori fastidiosi provenienti dai microfoni dei vostri avversari in battaglia reale su Call Of Duty Warzone? Oppure preferite semplicemente concentrarvi su voi stessi e immergervi nell’ottimo audio del gioco? Allora seguiteci in questa guida su come mutare gli altri giocatori in Warzone.

Esistono due modi per silenziare l’audio degli altri giocatori durante i match dell’ultimo nato in casa Activision: il primo metodo è più generale, e può essere eseguito dalla schermata principale del gioco. Il secondo metodo, invece, permette una precisione e un controllo maggiori su chi silenziare e chi no, ma può essere utilizzato solamente dopo essere entrati nella lobby pre-partita.

Per modificare di default la gestione dell’audio dei giocatori avversari, vi basterà accedere alla modalità multigiocatore di CoD: Warzone, dopodiché cercare il menu relativo alle impostazioni audio. Scorrendo verso il basso troverete un’opzione che riguarda le impostazioni della chat vocale: noterete che l’impostazione attualmente attivata di default è quella che permette di sentire la voce di tutti gli avversari. Vi sono ulteriori tre impostazioni tra cui potete scegliere:

Muta tutti - selezionando questa opzione muterete tutti i giocatori presenti all’interno della vostra stessa sessione di gioco

- selezionando questa opzione muterete tutti i giocatori presenti all’interno della vostra stessa sessione di gioco Muta tutti tranne gli amici - questa opzione vi permette di mutare tutti i giocatori all’interno della partita, tranne i vostri amici

- questa opzione vi permette di mutare tutti i giocatori all’interno della partita, tranne i vostri amici Muta tutti tranne i compagni di squadra - quest’ultima impostazione è sicuramente la più utile a nostro avviso, poiché vi permette di concentrarvi sulla vostra partita, mantenendo però il contatto con il vostro team, in modo da poter ricevere aiuti e indicazioni e coordinare strategie d’attacco.

Il secondo metodo, quello più specifico, vi permetterà di silenziare manualmente uno a uno i singolo giocatori all’interno della vostra stessa partita. Per farlo, una volta entrati all’interno della lobby pre-partita dovrete entrare nel menu delle impostazioni, e da qui accedere alla tabella dei giocatori con i relativi punteggi. Selezionando un giocatore specifico si aprirà un sottomenu a tendina, tra le cui opzioni troverete la possibilità di mutare quel giocatore in particolare.

