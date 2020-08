COD Warzone: i compagni di squadra diventano munizioni, scoperto un nuovo bug

Nel corso di questi mesi abbiamo assistito ad alcuni bizzarri glitch di Call of Duty Warzone ma quello che vi segnaliamo ora è forse uno dei più curiosi, in quanto trasforma i compagni di squadra... in una scatola di munizioni!

Non è chiaro esattamente in quale condizioni si verifichi questo glitch, durante il lancio dall'aereo in maniera del tutto casuale alcuni compagni di squadra spariscono misteriosamente per ritornare pochi secondi dopo rappresentati come delle scatole di munizioni. Una trasformazione curiosa, certo, ma anche altamente inspiegabile e a cui è difficile dare una spiegazione logica.

Gli sviluppatori sono impegnati a risolvere il bug dell'FR 5.56 e sicuramente anche il glitch dei giocatori trasformati in scatole di munizioni verrà presto corretto con una patch. A qualcuno di voi è capitato di imbattervi in questo bug? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Questa settimana Activision annuncerà ufficialmente Call of Duty Black Ops Cold War e probabilmente scopriremo anche nuovi dettagli sul futuro di Call of Duty Warzone, il Battle Royale continuerà a essere supportato anche con l'arrivo del nuovo COD e anzi, tra i bonus preorder di Cold War dovrebbero trovare spazio anche DLC per Warzone, restiamo in ogni caso in attesa di conferme o smentite.