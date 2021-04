COD Warzone: ufficiale lo sviluppo delle versioni PS5 e Xbox Series X/S

Raven Software ha confermato ufficialmente che le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Call of Duty Warzone sono in sviluppo. E dietro la lavorazione ci sarebbe "un team tecnologico specifico", secondo quanto affermato dal creative director Amos Hodge.

Gli autori vogliono fare le cose in grande ed aggiornare tecnicamente Warzone in modo da renderlo perfettamente funzionante sulle nuove console Sony e Microsoft non appena sarà pronto: a tal proposito, infatti, nessuna data d'uscita per le edizioni next-gen è stata al momento confermata. Il team si è posto come obiettivo quello di garantire il supporto ai 120fps, tempi di caricamento nettamente migliorati e molte altre migliorie rese possibili dall'SSD, oltre all'implementazione di tutte le caratteristiche del Dualsense nel caso della versione PS5. Ancora, Raven Software promette anche un campo visivo ulteriormente perfezionato sui nuovi sistemi. Non resta dunque altro da fare se non attendere ulteriori dettagli ufficiali da parte degli sviluppatori o del produttore Activision in merito a quando le nuove edizioni saranno disponibili.

Nel frattempo COD Warzone continua ad intrattenere i suoi 100 milioni di giocatori su PC e i sistemi old-gen tramite la Stagione 3: adesso è disponibile la mappa di Verdansk del 1984 in COD Warzone, dopo che la vecchia mappa è stata rasa al suolo con un'esplosione nucleare al termine della precedente Stagione.