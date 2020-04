COD Warzone conquista la Cina: quasi 7.000 streamer per oltre 150.000 ore di dirette

Ormai forte di un successo incontestabile, che ha portato oltre 50 milioni di giocatori su COD Warzone, il battle royale free to play sembra aver trovato un'accoglienza particolarmente calorosa nella Repubblica Popolare Cinese.

Stando ai dati diffusi da Niko Partners, società di analisi di mercato specializzata nel settore videoludico in sviluppo del Paese asiatico, il gioco ha infatti totalizzato cifre da record in termini di visibilità online. Complessivamente, si riferisce di oltre 6.800 streamer che hanno dedicato la propria attenzione a Call of Duty: Warzone. Quest'ultima si è in seguito tradotta in 156.188 ore di dirette live, durante le quali i content creator hanno raccolto l'equivalente di oltre 315.000 dollari di donazioni.



Nonostante queste cifre record, il titolo Activision non rientra comunque nella vetta dei giochi più popolari tra l'utenza cinese. Analizzando la Top Ten dei giochi protagonisti di attività di diretta streaming, possiamo infatti trovare Call of Duty: Warzone al nono posto della classifica, che nella sua totalità appare in questo formato:

Arena of Valor (Tencent) PUBG (PUBG Corp) League of Legends (Tencent) Peacekeeper Elite (Tencent) Dungeon Fighter Online (Tencent) Counter-Strike : Global Offensive (Perfect World) Crossfire (Tencent) DOTA 2 (Perfect World) Call of Duty: Warzone (Activision Blizzard) World of Warcraft (NetEase)

Il battle royale ha conquistato un pubblico davvero eterogeneo, portando persino molti calciatori di Serie A su COD Warzone