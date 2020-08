COD Warzone continua a evolversi: ecco le novità della Stagione 5 Reloaded

Mentre cresce l'attesa per la presentazione di COD Black Ops Cold War, Activision annuncia la Stagione 5 Reloaded di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, una fase ingame che porterà in dote tantissime novità per gli appassionati dell'iconico sparatutto.

Con l'aggiornamento gratuito di oggi, lunedì 24 agosto, la Stagione 5 di COD Warzone e Modern Warfare entra ufficialmente nella sua fase Reloaded. Gli appassionati del battle royale di Activision potranno accedere dal 28 agosto agli eventi legati alla Games of Summer, un'attività che coinvolgerà tutti i fan attraverso delle sfide da completare per arricchire gli elementi di personalizzazione del proprio alter-ego.

Quanto al modulo free-to-play di Call of Duty Warzone, la Stagione 5 Reloaded porta in dote il FiNN, una mitragliatrice LMG da sbloccare completando la relativa sfida ingame o attraverso l'acquisizione del progetto ottenuto con il bundle "Mainframe".

Nel corso della Season 5 Reloaded sarà inoltre possibile accedere alla modalità King Slayer, un deathmatch a squadre dove ogni team sarà chiamato a guadagnare punti abbattendo i membri delle squadre avversarie: tutto questo, mentre il cerchio della cosiddetta "area operativa" non andrà a restringersi ma si sposterà dinamicamente sulla mappa di Verdansk. Il miglior giocatore delle prime cinque squadre sarà contrassegnato come Re sulla Tac-Map: la loro eliminazione assegnerà un quantitativo maggiore di punti rispetto agli abbattimenti degli altri nemici.

Di particolare interesse sono poi le nuove sfide del Torneo Gunfight da svolgersi all'interno della nuova mappa ambientata all'interno dello Stadio di Verdansk, un'ambientazione di dimensione ridotte che renderà ancora più frenetiche questo attività multiplayer competitive. I vincitori dei tornei riceveranno punti esperienza, ricompense estetiche di alto livello e badge che testimonieranno i loro risultati.

Dal 28 agosto al 2 settembre, oltretutto, l'accesso alle sfide Gunfight sarà gratuito per tutti i giocatori di Warzone. La fase ingame di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone legata alla Games of Summer inizierà ufficialmente il 28 agosto e si concluderà il 7 settembre su PC, PS4 e Xbox One.