COD Warzone, il contratto Ricercato disattivato: rendeva immortali i giocatori

Neanche il tempo di salutare lo stim glitch che permetteva agli utenti più furbetti di sopravvivere al letale gas di Verdansk, ecco che i giocatori di Call of Duty Warzone hanno già trovato un nuovo sotterfugio per diventare immortali.

Stando a quanto riportato in rete in queste ultime ore, sembra che attraverso un procedimento che richiedeva l'attivazione del contratto Ricercato disponibile nella modalità Battle Royale di COD Warzone fosse possibile trasformarsi in delle sorte di creature divine, immortali e insensibili al dolore. Come testimoniato dal filmato che trovate in calce alla notizia, non c'era modo di abbattere i nemici che sfruttassero il nuovo bug: né tramite le armi da fuoco, né investendoli, e neppure sottoponendoli ad un'esecuzione finale.

Raven Software ha deciso di tamponare immediatamente il problema andando a rimuovere completamente il contratto Ricercato all'interno delle partite, che quindi non dovreste già più trovare durante le vostre sessioni. Il contratto in questione permette, una volta completato, di far resuscitare tutti i membri del proprio team in una sola volta. Il prezzo da pagare, come suggerisce il nome stesso, è quello di essere segnalati sulla mappa a tutti gli avversari per la durata di tre minuti. Attendiamo eventuali aggiornamenti dal team di sviluppo riguardo alla reintroduzione del contratto.

Activision ha recentemente pubblicato il trailer finale della Stagione 2 di Call of Duty Warzone, all'interno del quale potrebbero essere stati svelati alcuni indizi riguardanti la nuova mappa del Battle Royale. Secondo le teorie che continuano a rincorrersi in questi ultimi giorni, qualcosa di importante accadrà molto presto a Verdansk: Activision, del resto, ha anticipato l'arrivo di un evento apocalittico in COD Warzone.