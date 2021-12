COD Warzone: i dipendenti scioperano per protestare contro i licenziamenti di Activision

A pochi giorni dal debutto di Call of Duty Warzone Pacific, un nuovo capitolo della storia di successo del free-to-play, si sta abbattendo una bufera su Activision - l'ennesima di questo 2021.

Lo scorso fine settimana, Activision Blizzard ha licenziato 12 tester del dipartimento del Controllo di Qualità di Raven Software (azienda responsabile dello sviluppo e del supporto dei contenuti di Call of Duty Warzone), nonostante nei mesi scorsi avesse promesso loro una promozione e un aumento salariale. I licenziamenti in questione diverranno effettivi il prossimo 28 gennaio. Anche i restanti dipendenti della divisione, che in totale non conta più di 40 individui, vedono adesso la loro posizione minacciata.

Per questo motivo, oggi 6 dicembre l'intero dipartimento del Controllo di Qualità di Call of Duty Warzone - supportato da altri impiegati di Raven Software - ha lasciato gli uffici di Madison, nel Wisconsin, e ha indetto uno sciopero, minacciando di astenersi dal lavoro finché Activision non provvederà alla reintegrazione dei 12 tester licenziati e alla stabilizzazione della posizione lavorativa di tutti gli altri.

"Coloro che stanno partecipando alla dimostrazione sono ben consci del successo che lo studio sta riscontrando", ha dichiarato il gruppo. "Il dipartimento QA (Quality Assurance) di Raven è essenziale per il funzionamento giornaliero dell'intero studio. Terminare il contratto di un gruppo di tester qualificati in un periodo ricco di lavoro e profitti mette la salute dello studio a rischio".

Jason Schreier di Bloomberg ha fatto notare che azioni collettive di questo tipo sono molto rare dell'industria videoludica nordamericana, dal momento che non può contare sui sindacati. Quest'anno, però, sono diventate all'ordine del giorno per Activision, che sta anche affrontando la causa per molestie e maltrattamenti nei confronti delle donne dell'azienda. Stephen Totilo di Axios, invece, fa notare che tutto ciò sta accadendo in un periodo di grande successo per Warzone, che ogni giorno incassa ben 5,2 milioni di dollari. Tra pochissimi giorni, tra l'altro, entrerà in un nuovo capitolo della sua storia con il debutto della mappa Caldera e dell'aggiornamento Pacific.

Incalzata da Kotaku, Activision ha così commentato i fatti: "Activision Publishing sta incrementando i suoi investimenti per le risorse operative e gli sviluppatori. Convertiremo circa 500 figure lavorative temporanee in posizioni a tempo pieno nei prossimi mesi. Sfortunatamente, come parte di questi cambiamenti, abbiamo anche notificato a 20 lavoratori temporanei nei nostri studi che il loro contratto non sarà esteso".