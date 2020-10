COD Warzone, Dolcetto o Scherzetto: come sbloccare gratis il Castigatore Cucurbitaceo

Da poche ore è stato dato il via ad Haunting of Verdansk, l'evento a tema Halloween di Call of Duty Warzone e Modern Warfare che non solo permette di esplorare la mappa di notte ma anche di completare una particolare sfida che ricompensa i giocatori con un progetto leggendario per il fucile d'assalto Juliet: Castigatore Cucurbitaceo.

Per poter ottenere questo progetto esclusivo occorre completare entro il prossimo 3 novembre 2020 la sfida intitolata Dolcetto o Scherzetto, che chiede ai giocatori di raccogliere una serie di oggetti da collezione in giro per Verdansk. Nei vari luoghi d'interesse è infatti possibile trovare degli speciali forzieri in luoghi casuali (l'aspetto è identico a quelli che siete soliti aprire per raccogliere armi ed equipaggiamento) e solo alcuni di questi contengono delle ricompense per la personalizzazione di armi e profilo. Il vostro obiettivo è quindi quello di visitare i sedici luoghi e trovare (anche in partite diverse) tutte le ricompense. Una volta raccolto ogni singolo premio, riceverete in regalo anche il fucile d'assalto leggendario.

Ecco di seguito i luoghi della mappa con gli oggetti da cercare al loro interno:

Storage Town: Scena spaventosa, biglietto da visita (rarità: Epico)

Scena spaventosa, biglietto da visita (rarità: Epico) Boneyard: Zucca, portafortuna per armi (rarità: Epico)

Zucca, portafortuna per armi (rarità: Epico) Superstore: Equipaggio ridotto all'osso, spray (rarità: Epico)

Equipaggio ridotto all'osso, spray (rarità: Epico) Dam: Periodo della stagione, orologio (rarità: Leggendario)

Periodo della stagione, orologio (rarità: Leggendario) Hills: Demonietto, portafortuna per armi (rarità: Epico)

Demonietto, portafortuna per armi (rarità: Epico) Airport: Il giullare, adesivo per armi (rarità: Epico)

Il giullare, adesivo per armi (rarità: Epico) Treno (qualsiasi stazione): Uomo dei boschi, spray (rarità: Epico)

Uomo dei boschi, spray (rarità: Epico) Military Base: Ritorno alla polvere, progetto per fucile d'assalto (rarità: Epico)

Ritorno alla polvere, progetto per fucile d'assalto (rarità: Epico) Hospital: Pericolo cucurbitaceo, biglietto da visita (rarità: Epico)

Pericolo cucurbitaceo, biglietto da visita (rarità: Epico) TV Station: Scherzo della natura, spray (rarità: Epico)

Scherzo della natura, spray (rarità: Epico) Downtown: Demone con sega elettrica, spray (rarità: Epico)

Demone con sega elettrica, spray (rarità: Epico) Quarry: Fato appariscente, adesivo (rarità: Epico)

Fato appariscente, adesivo (rarità: Epico) Stadium: Il mietitore, emblema (rarità: Epico)

Il mietitore, emblema (rarità: Epico) Port: Regalo demoniaco, emblema (rarità: Epico)

Regalo demoniaco, emblema (rarità: Epico) Lumberyard: Toppa spaventosa, emblema (rarità: Epico)

Toppa spaventosa, emblema (rarità: Epico) Gulag (Prison): La mannaia, progetto per arma da mischia (rarità: Leggendario)

l modo più semplice per raccogliere la maggior parte di questi collezionabili è partecipare alla modalità Malloppo: Denaro Sporco, la quale consente di rientrare in partita e continuare ad aprire nuove casse. Ricordate che esistono due tipi di casse: quelle che vi tendono una trappola e vi fanno spaventare con una visione e quelle che si incendiano. Le prime non sono utili alla vostra causa, invece le seconde sono proprio quelle che sbloccano gli oggetti. Potete tenere traccia dei progressi sia nella schermata Evento di Halloween nella schermata principale che aprendo la mappa in gioco, così da controllare quali sono i luoghi ancora da esplorare.

