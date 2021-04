COD Warzone: download da record in UK dopo l'ultima patch da oltre 50GB

Raven Software ha pubblicato nelle scorse ore la nuova patch di Call of Duty Warzone, andando a rendere il gioco sempre più ingombrante a livello di spazio di archiviazione richiesto (al netto del fatto che alcuni file sono stati ottimizzati per liberare 10GB sui vostri hard disk).

Con un peso di 52GB su PlayStation, 57GB su Xbox e 52.4GB su PC (133.6GB se appaiato all'update di Modern Warfare), la nuova patch di COD Warzone ha fatto sì che nel Regno Unito si registrassero numeri da record in una singola giornata in quanto a download di file digitali da parte delle persone connesse ad Internet, come è stato confermato dalle analisi di Virgin Media.

"Nonostante il clima sempre più mite, Virgin Media ha registrato un altro giorno da record mercoledì 31 marzo, dimostratosi il più grande di sempre in termini di download mentre i giocatori ancora una volta si sono precipitati a scaricare l'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Warzone.

La popolarità del gaming è esplosa nell'ultimo anno con i giochi online che sono diventati un'ancora di salvezza sociale per molte persone durante il lockdown, una tendenza che dovrebbe persistere anche se le restrizioni del Covid-19 dovessero essere allentate."



Con l'arrivo della Stagione 2 Reloaded, sono tornati in COD Warzone gli elicotteri d'assalto, e con loro anche il glitch dell'invisibilità, che va peraltro a sommarsi alla riapparizione dello stim glitch.