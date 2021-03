COD Warzone: due cheater sospesi grazie alla segnalazione dell'attrice di Mara

Grazie al contributo di Alex Zedra, streamer e attrice che in Call of Duty Warzone interpreta l'Operatrice Mara, due cheater sono stati sospesi da Twitch.

Mentre ospitava sul proprio canale la streamer Sarah "Icy Vixen" Belles, l'attrice ha notato qualcosa di davvero strano nel suo gameplay. Come potete vedere nella clip allegata in basso (Zedra l'ha inviata a Twitch come prova), Icy Vixen si rende protagonista di un'azione che in condizioni normali sarebbe davvero difficile da compiere: nonostante l'assenza di ping da parte di propri compagni di squadra, riesce a tracciare la posizione del nemico attraverso una collinetta e ad eliminarlo in un sol colpo non appena ottiene una linea di tiro pulita. Alla luce di ciò, Icy Vixen è stata accusata di aver utilizzato un aimbot.

I responsabili di Twitch, dopo aver analizzato il materiale, hanno sospeso il canale di Icy Vixen, ma la storia non finisce qui: spesso e volentieri la streamer giocava in diretta assieme al suo ragazzo, BeardedBanger, che si vantava di aver accumulato ben 40 mila seguaci sul proprio canale Twitch in appena 11 giorni. Ebbene, dopo la sospensione della sua ragazza, BeardedBanger si è affrettato a cancellare tutti i video d'archivio del suo canale, dimostrando in maniera lampate di avere qualcosa da nascondere. A quanto pare era proprio così, poiché grazie alla video analisi di un altro streamer, BadBoy Beaman, che aveva visionato i suoi video prima della cancellazione, è emerso che anche lui faceva uso di cheat. In questo modo, anche BeardedBanger è stato sospeso da Twitch!

Intanto, in Call of Duty Warzone gli zombie si sono spostati: adesso non infestano più il Relitto, bensì la Prigione.