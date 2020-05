COD Warzone, Duo in arrivo nel free to play: la promessa dal team di sviluppo

Disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal mese di marzo, Call of Duty: Warzone è una fucina in continua evoluzione, vegliata con attenzione dal team di sviluppo, che punta a renderlo un'esperienza di gioco dinamica grazie alla presenza di diversi elementi.

Tra le aggiunte più richieste dalla community videoludica figura l'introduzione di una dinamica dedicata ai Duo: ebbene, sembra che il team di sviluppo sia intenzionato a dare seguito ai desideri del pubblico. Lo ha confermato Amos Hodge, Creative Director presso Raven Software, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GameGen.

"Abbiamo i Duo in Plunder, ma non sono certo di in quale fase si trovino, abbiamo alcuni bug da risolvere in merito. Ma stiamo ascoltano la community, - ha garantito il Direttore Creativo di COD Warzone - se ci fate caso lo abbiamo pubblicato con solo i Trio, poi abbiamo aggiunto Solo e Quad, quindi troveremo un momento in cui aggiungere i Duo in futuro. Semplicemente non c'è una precisa tempistica che posso offrirvi ora, ma i Duo arriveranno".



In attesa di ulteriori aggiornamenti su questo fronte, ricordiamo che sono state anticipate alcune prime informazioni sulla Stagione 4 di COD Warzone. È stato inoltre reso noto che il battle royale supporterà la next gen: possiamo dunque aspettarvi di poter giocare a Call of Duty Warzone anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.