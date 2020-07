COD Warzone: c'è il Capitano Price in carne ed ossa nel nuovo trailer

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato a sorpresa un nuovo trailer di Call of Duty Warzone, l'ormai celebre sparatutto con visuale in soggettiva disponibile gratis su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel nuovo filmato, interamente doppiato in italiano, ci viene presentato dall'attore che interpreta il Capitano Price lo spazio aereo di Verdansk.

Il trailer alterna sequenze con l'attore in carne ed ossa ad altre in cui viene mostrata l'azione frenetica del battle royale, che da ieri è in grado di ospitare partite da 200 giocatori. Il filmato sembra essere indirizzato principalmente ai giocatori che non hanno mai avuto l'opportunità di provare il gioco almeno una volta, dal momento che in una manciata di secondi prova a riassumere tutte le azioni possibili all'interno del battle royale free to play: guidare veicoli di ogni tipo, utilizzare armi di ogni tipo e partecipare a scontri su larga scala.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'update Call of Duty Warzone Season 4 Reloaded depotenzia MP5 e Grau, ovvero le due armi considerate le più forti tra le numerose disponibili nello sparatutto.

Sapevate che sempre più utenti PS4 lamentano forti rumori e surriscaldamento nei menu di COD Modern Warfare e Warzone?