COD Warzone: emblemi, progetti e ciondoli gratis nei nuovi bundle Prime Gaming

A poche ore dall'arrivo dei leak riguardanti una skin del Gigante Corazzato per Call of Duty Warzone Pacific, ecco che arriva su Prime Gaming una nuova promozione che consente agli abbonati al servizio di accaparrarsi ben due pacchetti ricchi di contenuti per la personalizzazione di armi e profilo pubblico.

Per poter ottenere i contenuti inclusi nei pacchetti Circuit Board e Delicate & Deadly non occorre fare altro che effettuare l'accesso a Twitch con un account Prime Gaming e poi visitare il sito ufficiale del loot di Call of Duty, il quale include tutti i dettagli su come effettuare il riscatto e collegare gli account.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che potete trovare nei DLC gratuiti:

Bundle Circuit Board

"Mother Board" - Progetto ultra per armi

"Resistor" - Progetto leggendario per armi

"Digital Transmission" - Emblema leggendario

"Circuit Board" - Biglietto da visita leggendario

"Desktop" - Ciondolo raro

"Digital Arcade" - Adesivo epico

Bundle Delicate & Deadly

"Porcelain" - Progetto leggendario per armi

"Feldspar" - Progetto epico per armi

"Kaolin" - Progetto epico per armi

"Cookie Jar" - Ciondolo epico

Stando alle informazioni disponibili sul sito ufficiale, sembrerebbe che questi bundle non siano gli ultimi e che nei prossimi mesi verranno pubblicati altri sei pacchetti per gli abbonati. Va inoltre precisato che gli oggetti inclusi nei due DLC sono utilizzabili esclusivamente in Call of Duty Warzone Pacific e Black Ops Cold War: questo significa che non potrete sfruttare questi contenuti in Vanguard.

