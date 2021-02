COD Warzone: un'enorme nuke sta per radere al suolo Verdansk?

Nel corso delle ultime ore ha iniziato a diffondersi tra i dataminer l'interessante notizia riguardante un imminente evento in Call of Duty Warzone. Stando alle parole di questi utenti, presto assisteremo ad un'epica trasformazione della mappa in tempo reale.

Al centro del leak troviamo infatti l'evento previsto per il prossimo 11 marzo 2021 e durante il quale i giocatori del battle royale potranno assistere all'esplosione di una nuke, ovvero la potente bomba nucleare la cui esplosione dovrebbe radere al suolo l'intera Verdansk. Non dimentichiamo che, seguendo quanto proposto dalla roadmap della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War, poco prima del termine dell'evento a base di non morti Outbreak si darà il via ad un altro evento che prende il nome di "The End". Che questa "Fine" coincida proprio con la grande esplosione che spazzerà via la vecchia mappa per proporne una totalmente nuova o comunque profondamente modificata? Dopotutto Activision aveva già espresso in passato la volontà di seguire le orme di Fortnite Capitolo 2 con degli eventi in gioco che avessero non solo dato spettacolo ai giocatori ma che fossero anche in grado di apportare modifiche sostanziali al prodotto davanti agli occhi degli spettatori.

In attesa di un annuncio ufficiale, vi ricordiamo che la prossima ondata di contenuti arriverà gratuitamente per tutti i giocatori il prossimo 25 febbraio 2021, ovvero al lancio della Stagione 2.