COD Warzone: Equipaggiamento e Killstreak, quanto costano e a cosa servono

Dopo avervi mostrato come sbloccare le killstreak in COD Warzone, in questa mini-guida daremo uno sguardo a tutti gli oggetti acquistabili nel gioco, spiegandovi quanto costa e a cosa serve ogni pezzo di equipaggiamento ottenibile presso le stazioni di acquisto.

Di seguito elenchiamo tutto l'equipaggiamento acquistabile in Call of Duty Warzone, indicando per ogni oggetto il relativo prezzo e la sua funzione:

Piastre corazzate multiple - $2.000

Difesa per il combattimento. Cinque piastre corazzate da usare come rimpiazzo per quelle rotte.

Torretta scudo - $2.000

Serie di uccisioni. Una torretta schermata manuale che può essere posizionata su gran parte delle superfici.

Rischieramento - $4.500

Effettuando questo acquisto è possibile rischierare un compagno di squadra eliminato dalla partita.

Attacco a grappolo - $3.000

Serie di uccisioni. Diversi mortai colpiscono la posizione indicata con bombe a grappolo.

Maschera antigas - $3.000

Protezione dal gas. Protegge per 12 secondi dal gas, poi si rompe.

Bombardamento di precisione - $3.500

Serie di uccisioni. Richiedi 2 jet per un bombardamento di precisione lungo il miglior percorso disponibile.

UAV - $4.000

Serie di uccisioni. Mezzo di ricognizione UAV che rivela le posizioni nemiche sulla minimappa.

Kit autorianimazione - $4.500

Sopravvivenza. Permette di autorianimarsi quando si è a terra.

Cassa di munizioni - $5.000

Potenziamento da campo. Schiera una cassa contenente munizioni ed equipaggiamento per voi e i vostri compagni.

Indicatore lancio di equipaggiamento - $6.000

Potenziamento da campo. Schiera un lancio di rifornimenti, permettendo al vostro team di scegliere un equipaggiamento.

Siete già riusciti a provare tutte le killstreak e l'equipaggiamento acquistabile di Call of Duty Warzone? Quali tra questi avete trovato più utili? Intanto, se può tornarvi utile, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come attivare e disattivare il crossplay in COD Warzone.