COD Warzone, evento di Halloween: un leak svela le skin di Saw e Leatherface

L'evento a tema Halloween di Call of Duty Warzone e Modern Warfare è in dirittura d'arrivo e i dataminer hanno già scovato tra i file di gioco una corposa serie di bundle che verranno messi in vendita durante le prossime settimane.

Tra questi pacchetti saltano immediatamente all'occhio quelli dedicati all'inquietante pupazzo Billy della serie Saw e lo spietato killer Leatherface di Non aprite quella porta. Entrambi i bundle verranno venduti al prezzo di 2.400 Punti COD (circa 24 euro) e includeranno non solo una skin leggendaria ma anche ciondoli, progetti per le armi e verniciature per i veicoli. A questi si aggiungeranno anche dei pacchetti dedicati a Ghost in versione Azrael e Mace in versione Ofrenda. Stando ai dataminer, presto dovrebbero essere disponibili anche dei nuovi pacchetti gratuiti che potranno essere riscattati al login e che verranno assegnati in maniera casuale ai giocatori proprio come accaduto nelle precedenti stagioni.

Prima di lasciarvi alle immagini delle nuove skin di Halloween, vi ricordiamo che l'ultima patch di Call of Duty Modern Warfare e Warzone ha depotenziato AS-VAL ed SP-R 208. Non dimenticate inoltre che è ora possibile ridurre lo spazio occupato da COD Modern Warfare su PC.