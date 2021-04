COD Warzone, il grande evento di fine stagione è diviso in 4 parti: il programma completo

Domani mattina prenderà finalmente il via la Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, ma ad Activision piace fare le cose in grande: l'attuale stagione di contenuti ci saluterà con il botto, con un grande evento che sembra essere destinato a cambiare per sempre i connotati di Verdansk.

Sono settimane che gli sviluppatori ci preparano all'avvenimento - oggi si sono anche accesi i monitor di Rebirth Island - ma non è ancora noto cosa succederà effettivamente, anche se la maggior parte degli utenti sono pronti a scommettere su un lancio nucleare. Attraverso i profili social della serie, intanto, ci è stato riferito che il grande finale si svolgerà in quattro distinte fasi, che si svolgeranno in fasce orarie ben precise a Verdansk.

Finale Stagione 2 di Call of Duty Warzone Black Ops Cold War

Evento 1 - dalle 21:00 alle 23:00 del 21 aprile

Evento 2 - dalle 23:00 del 21 aprile alle 06:00 del 22 aprile

Evento 3 - dalle 06:00 alle 21:00 del 22 aprile

Evento 4 - dalle 21:00 del 22 aprile alle 00:00 del 23 aprile

I quattro eventi saranno caratterizzati da durate differenti, e dal momento che non sappiamo cosa succederà, vi consigliamo di effettuare almeno un partita in ogni fascia oraria per scoprire ciò che hanno preparato gli sviluppatori di Raven Software. La pubblicazione della patch della Stagione 3 di COD Black Ops Cold War e Warzone, ricordiamo, è fissata per le 06:00 di domani 22 aprile, quindi in concomitanza dell'inizio della terza fase.