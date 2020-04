COD Warzone: fan convinti che la grafica abbia subito un downgrade con la Season 3

La Season 3 di COD Warzone è ormai disponibile da più di un giorno e la sua uscita è stata accompagnata da un corposo aggiornamento che, a detta di numerosi giocatori, influisce negativamente sulla qualità grafica dello sparatutto in prima persona.

Gli utenti più attenti hanno infatti notato un significativo downgrade che, stando alle loro dichiarazioni, riguarderebbe tutte le versioni del gioco, inclusa quella PC e le edizioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Tra gli elementi che avrebbero subito una modifica troviamo la qualità dell'illuminazione, i riflessi, la draw distance, la qualità delle texture del terreno e il dettaglio delle ombre. Per evidenziare questi cambiamenti, alcuni fan hanno addirittura caricato su Reddit una serie di screenshot che mettono a confronto diretto la qualità grafica del gioco aggiornato alla versione attuale e quella della precedente versione. Dando un'occhiata ai commenti del post sul celebre sito, pare siano in molti ad aver notato questo particolare nelle ultime ore e hanno confermato la presenza di downgrade grafico con l'arrivo della Stagione 3.

In attesa di scoprire quale sarà la risposta in merito a questa problematica da parte di Activision ed Infinity Ward, non ci resta altro da fare che lasciarvi ad una galleria d'immagini che mostra il confronto tra le due versioni dello sparatutto.

Avete già scaricato il nuovo bundle operatore di COD Warzone gratis per gli abbonati a PS Plus?