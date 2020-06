COD Warzone: ecco la feature che in molti vorrebbero vedere nella Stagione 4

Sebbene siano in molti ad apprezzare Call of Duty Warzone e la sua interfaccia utente, c'è sempre spazio per qualche piccolo miglioramento e negli ultimi giorni alcuni fan hanno pensato bene di proporre ad Infinity Ward una piccola modifica per l'HUD che potrebbe migliorare il gioco di squadra.

Al momento, in corrispondenza dei nickname dei propri compagni di squadra, è possibile vedere solo gli indicatori di salute, armatura, denaro e kit per l'auto-rianimazione. A quanto pare, però, sono davvero in tanti a volere anche un indicatore extra: quello relativo alle piastre per la corazza presenti nell'inventario. Se gli sviluppatori dovessero decidere di inserire questa iconcina sull'interfaccia, ogni giocatore potrebbe sapere in qualsiasi momento quali sono gli alleati in difficoltà e provvedere a fornirgli una o più piastre per fare in modo che anche loro dispongano di adeguata protezione in caso di attacco. Al momento non conosciamo ancora con precisione quali saranno i cambiamenti in arrivo con la prossima stagione ed è probabile che il team di sviluppo decida di accogliere questa richiesta ed implementarla in uno degli aggiornamenti settimanali in arrivo.

Sapevate che la Stagione 4 di Call of Duty Warzone potrebbe arrivare domani? Stando ad alcuni leak delle ultime ore, tra le novità potrebbe esserci anche la modalità a tempo The Floor is Lava per COD Warzone.