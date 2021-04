COD Warzone festeggia i 100 milioni di giocatori a pochi giorni dalla Stagione 3

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone è ormai agli sgoccioli e, a poche ore dal reveal delle tante novità in arrivo con la Stagione 3 dello shooter in prima persona, ecco che Activision celebra l'importante traguardo dei 100 milioni di giocatori.

La modalità gratuita della serie è infatti uno dei giochi più popolari del momento e ha ufficialmente superato la soglia dei 100 milioni di giocatori in poco più di un anno dal lancio. Per festeggiare un evento così importante, il colosso dell'industria videoludica ha pubblicato un brevissimo filmato di ringraziamento per tutti i giocatori che hanno contribuito a rendere la popolazione di Verdansk così numerosa.

Sempre a proposito di traguardi, non possiamo escludere che nei prossimi giorni il numero di giocatori non aumenti a dismisura e, soprattutto, che il gioco non raggiunga anche un nuovo record per quello che riguarda il numero di utenti contemporaneamente connessi ai server del gioco. Vi ricordiamo infatti che la Stagione 2 di Call of Duty Warzone si chiuderà con un evento di cui non si conoscono ancora i dettagli ufficiali, sebbene circolino in rete numerose voci di corridoio che lo riguardano.

A proposito di novità, sapevate che il supporto al DLSS per Call of Duty Warzone potrebbe presto arrivare su PC?