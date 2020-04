COD Warzone senza freni: il Call of Duty gratuito supera i 50 milioni di giocatori

Dopo aver conquistato la prima posizione nella Top Ten dei giochi PS4 più scaricati di marzo 2020, Call od Duty: Warzone si aggiudica un nuovo, notevole, successo.

Dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del battle royale, i vertici di Activision hanno infatti reso noto che Call of Duty: Warzone può ora contare su oltre 50 milioni di videogiocatori. Una community di appassionati decisamente vasta, e, sopratutto, in costante crescita. Per il free to play ambientato nell'universo narrativo di Call of Duty: Modern Warfare si conferma infatti un trend positivo, che ha visto la base di appassionati espandersi con costanza sin dal lancio del titolo, avvenuto nel corso del mese di marzo.



A confermare la grande attenzione della platea videoludica sulla produzione, troviamo del resto diversi dati. Nel corso dei soli primi dieci giorni di presenza sul mercato, Call of Duty: Warzone si era dimostrato capace di attirare l'interesse di oltre 30 milioni di giocatori, posizionandosi sin da subito come un competitor di rilievo dei battle royale free to play, tra i quali si annoverano produzioni di successo come Apex Legends o Fortnite. Proprio in riferimento al titolo gratuito di Epic Games è emersa recentemente un'interessante analisi, con diversi osservatori pronti a ipotizzare il futuro sorpasso di Fortnite da parte di COD Warzone.