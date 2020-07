COD Warzone senza freni traina Activision verso nuovi record: azioni alle stelle!

Mentre i vertici di Activisin Blizzard si preparano a pubblicare i dati relativi ai risultati finanziari conseguiti nel secondo trimestre del 2020, gli analisti rivedono al rialzo le proprie aspettative per la performance della compagnia.

In particolare, nelle previsioni redatte dalla compagnia LightShed Partners, ci si attende il raggiungimento da parte delle azioni Activision di un valore pari a 92 dollari ciascuna. Un margine di crescita decisamente ampio, considerando che nel momento in cui scriviamo queste ultime si attestano su circa 82 dollari l'una: un valore molto vicino al picco più alto nella storia del colosso videoludico.



A offrire le basi per previsioni tanto ottimistiche è il successo riscosso dal franchise di Call of Duty nel corso dell'ultimo anno circa. In particolare, gli autori dell'analisi finanziaria evidenziano l'incredibile accoglienza riservata dal pubblico a COD: Warzone, titolo free to play ambientato nel medesimo universo di Call of Duty: Modern Warfare, tradizionale iterazione annuale della serie. I due titoli sembrano infatti essersi supportati a vicenda sin dalla pubblicazione, con un continuo programma di supporto post lancio che ha mantenuto gli appassionati attivi nel tempo.



Fonte di continue entrate per Activision Blizzard, COD non è tuttavia l'unica IP dalle grandi potenzialità ad essere nelle mani della compagnia. Il pubblico attende ad esempio con ansia novità su Diablo IV, mentre l'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time ha suscitato moltissimo entusiasmo nel settore.