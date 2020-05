COD Warzone giocato con la bocca: speciale controller supera la distrofia muscolare

Tra gli oltre 60 milioni di giocatori attivi in COD Warzone, troviamo anche un abile utente attivo su YouTube come "PuffPuffPass, pronto a cimentarsi nel battle royale grazie ad un supporto tecnologico decisamente interessante.

Affetto da distrofia muscolare, l'utente non può infatti per ovvie ragioni dedicarsi al gaming tramite strumenti tradizionali. Nonostante ciò, uno speciale controller, utilizzabile con la bocca, gli ha consentito di non rinunciare alla passione per il medium videoludico. Quadstick, questo il nome dell'hardware, offre infatti la possibilità di mappare in maniera totalmente personalizzata ogni comando presente sulla sua superficie: nello specifico, stiamo parlando di sei sensori, un joystick e un lettore capace di registrare la posizione delle labbra. La strumentazione ha rapidamente attirato l'attenzione della community di Reddit, impressionata dalle possibilità da essa offerte.



I controller a firma Quadstick non sono tuttavia l'unica opzione pensata dall'industria videoludica per gli appassionati affetti da disabilità. Nel corso degli ultimi anni il tema dell'accessibilità ha infatti acquisito una crescente rilevanza all'interno del settore, sia sul fronte software sia sul fronte hardware. In questo senso possiamo ad esempio citare l'Xbox Adaptive Controller, che ha visto Microsoft realizzare un importante investimento su questo fronte. Per maggiori dettagli e informazioni, torniamo a segnalare uno speciale interamente dedicato ai migliori controller per giocatori con disabilità, redatto dal nostro Alessandro Bruni.