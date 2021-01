COD Warzone giocato con un flauto: uno streamer vince Gulag!

Dopo aver visto Dark Souls 3 giocato con Ring Fit Adventure, forse il pubblico videoludico non dovrebbe sorprendersi più di nulla, ma a quanto pare ci sono sempre nuove scoperte da fare.

Ad alzare ulteriormente l'asticella è stato lo streamer attivo su Twitch come "DeanoBeano". Il videogiocatore è un appassionato di shooter ed è spesso in azione tra le mappa di Call of Duty. Ultimamente, il content creator ha deciso di dilettarsi con un progetto quantomeno peculiare: trasformare il flauto in un sistema di controllo con cui giocare a Call of Duty: Warzone! Quantomeno bizzarra, l'impresa ha richiesto un grado di dedizione non indifferente, al fine di associare ogni azione ad una nota specifica. Da non sottovalutare anche lo sforzo in termini di esercizio necessario per fare pratica con lo strumento.



Alla fine, ad ogni modo, le prove condotte da DeanoBeano si sono rivelate di successo, con il controller "alternativo" in grado di eseguire correttamente diverse azioni all'interno dello shooter di Activision. Anche l'esercizio ha dato i suoi frutti, al punto che lo streamer è anche riuscito ad aggiudicarsi la vittoria in un match di Call of Duty: Warzone in Gulag! Se siete curiosi di vedere quest'insolita architettura in azione, direttamente in calce a questa news trovate una serie di clip video, inclusa quella raffigurante la performance vittoriosa del giocatore.