COD Warzone: un giocatore porta a casa la vittoria senza sparare un colpo

In ogni battle royale di successo c'è sempre qualche giocatore che prova a giocare in modo unico per poi pubblicare la propria partita sui social. È questo il caso di un utente che è riuscito a trionfare in un match di Call of Duty Warzone senza sparare un solo proiettile d'arma da fuoco.

Questo giocatore, il cui nickname è bjenks2011, ha anche dato un nome alla sfida da lui ideata, ovvero Stealth Challenge. Questo nome nasce dal fatto che le sue regole di gioco consistono nel non utilizzare armi da fuoco, esplosivi e veicoli e, di conseguenza, agire furtivamente diventa un requisito fondamentale. Nonostante le rigide regole che si è imposto da solo, l'utente è riuscito lo stesso a dare una lezione agli avversari tramite l'utilizzo di altri gadget presenti nello sparatutto free to play, il cui arsenale include coltellini da lancio e scudi antisommossa oltre alla possibilità di cogliere i nemici di soppiatto e finirli con un'esecuzione furtiva dalla quale non si può scappare, a meno che un terzo giocatore non interrompa l'animazione a suon di proiettili.

