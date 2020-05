COD Warzone: un giocatore stravolge il concetto di 'pay to win'

Quando arriva sul mercato un gioco come Call of Duty Warzone, disponibile gratuitamente al grande pubblico e con un gameplay che offre una certa libertà d'azione, c'è sempre qualcuno che si inventa delle particolari strategie per sopravvivere fino all'ultimo istante ed essere incoronato vincitore.

A questo proposito, sta facendo sorridere il filmato che mostra la tattica del "pay to win" pubblicata da un utente su Reddit. Non fraintendete, quando parliamo di pagare non ci riferiamo alle microtransazioni dello sparatutto ma alla meccanica di gameplay attraverso la quale si possono accumulare in gioco tanti bei dollaroni da spendere nelle "Stazioni d'acquisto". Molto furbamente, l'utente in questione si è piazzato nelle ultime fasi della partita in prossimità di uno di questi luoghi ed ha iniziato a spendere tutti i suoi risparmi in maschere anti-gas, le quali consentono di sopravvivere per qualche istante nella nube di gas verde che avanza lentamente durante tutta la partita. In questo modo, il giocatore è riuscito a sopravvivere a lungo all'esterno della safe zone, impedendo all'avversario di fare altrettanto e costringendolo quindi alla morte, soffocato dal gas. Si tratta insomma di una tecnica molto interessante e che, per certi versi, ricorda quella vista per un certo periodo di tempo in Fortnite Capitolo 2 con la pesca nella tempesta viola.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che è ora necessaria l'autenticazione a due fattori sui nuovi profili di COD Warzone.