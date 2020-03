COD: Warzone, i giocatori a caccia di segreti: avvistati misteriosi bunker e PC

L'universo di Call of Duty: Modern Warfare si è recentemente espanso grazie alla pubblicazione di Call of Duty: Warzone, battle royale free-to-play ambientato all'interno della medesima cornice narrativa.

Nel corso delle prime ventiquattr'ore di presenza su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo ha registrato oltre sei milioni di utenti attivi nel mondo di gioco. Inevitabilmente, alcuni di questi hanno scelto di dedicarsi con attenzione all'esplorazione della mappa di Call of Duty: Warzone. I risultati di quest'attività si sono rivelati piuttosto sorprendenti, con avvistamenti che hanno scatenato le più disparate teorie tra i fan.

Tra questi si segnalano ad esempio alcuni bunker nascosti, con i quali è possibile interagire tramite una piccola tastiera che richiede l'inserimento di un codice. Nel mondo di COD: Warzone sono inoltre presenti diversi PC portatili, che richiedono al giocatore di inserire una password. Avvistai, infine, anche dei telefoni, che per il momento emettono però semplicemente il suono di segnale libero. Che si tratti di indizi legati a futuri eventi in-game o trasformazioni della mappa? Oppure i giocatori si sono imbattuti in dei semplici Easter Egg inseriti dagli sviluppatori?



In attesa di scoprirlo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Call of Duty: Warzone, realizzato dal nostro Alessandro Bruni.