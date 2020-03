COD Warzone: i giocatori chiedono a gran voce dei cambiamenti per il Gulag

Una delle caratteristiche più interessanti di Call of Duty Warzone è senza ombra di dubbio il Gulag, un'area dove ai giocatori caduti in battaglia viene concessa una possibilità di tornare in vita: tutto quello che devono fare è vincere uno scontro 1vs1 con un altro giocatore, con armi scelte a caso.

Il Gulag - che è solo uno dei modi per rientrare in battaglia in COD Warzone - ha ricevuto il plauso di una grande fetta della community, dal momento che rappresenta una gradita novità per l'intero genere battle royale. Non stanno mancando, in ogni caso, anche delle lamentele. Sono molti i giocatori che su Reddit stanno chiedendo ad Infinity Ward di rimuovere le granate dal Gulag, visto che, secondo loro, aggiungono una forte componente di casualità agli scontri, fornendo tra l'altro un grande vantaggio agli utilizzatori senza richiedere particolari abilità. Quelle più bersagliate dalle critiche sono le granate stordenti, visto che il tempo di confusione è abbastanza lungo da garantire la vittoria all'utilizzatore nella maggior parte dei casi.

Non sappiamo se Infinity Ward ascolterà tali richieste. Cosa ne pensate? Secondo voi le granate andrebbero rimosse dal Gulag? Quest'oggi, intanto, Call of Duty Warzone ha ricevuto un nuovo aggiornamento con armi inedite.