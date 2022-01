COD Warzone, i giocatori non ne possono più: vogliono il controllo del FOV su console

Due anni di storia, tonnellate di aggiornamenti e innumerevoli richieste, eppure i giocatori di Call of Duty Warzone per PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S non possono ancora regolare il FOV - il Field of View, ossia il campo della visuale.

Su console, il FOV raggiunge un massimo di 80 gradi, mentre i giocatori PC possono incrementarlo fino a 120 gradi. In altre parole, possono beneficiare di una visuale più ampia del 50% ed ottenere un grandissimo vantaggio in battaglia (Call of Duty Warzone, ricordiamo, è un gioco cross-play), in special modo negli scontri a distanza ravvicinata in spazi angusti. Volete una prova? Allora guardate l'immagine comparativa allegata in basso, scattata dall'utente Reddit Maximus0066: si può notare facilmente l'incredibile differenza che intercorre tra console e PC.

Le discussioni sull'argomento, mai del tutto sopite, sono tornate in auge sui social network. Gli sviluppatori cosa dicono? Ted Timmins, Direttore Creativo di Call of Duty Warzone, lo scorso dicembre ha ammesso di essere ben conscio del problema, dal momento che è un giocatore console. Nonostante ciò, non ha fornito nessuna informazione precisa, né tantomeno una data per l'implementazione della regolazione del FOV, limitandosi a riferire che il team sta ascoltando i giocatori.

È possibile che al momento Raven Software sia impegnata su altro: sono passate poco settimane dal debutto di una mappa tutta nuova, Caldera e i guai non mancano affatto, tra instabilità dei server e bug che provocano l'invisibilità delle skin. Probabilmente, la risoluzione del problema FOV è stato rimandato a tempi più tranquilli.